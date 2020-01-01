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داخلية الوفاق تبحث سير العمل بمديرية أمن الجفارة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 إلتقى وكيل وزارة الداخلية عميد “خالد مازن” ظهر اليوم الأربعاء مدير أمن الجفارة عميد “عبدالناصر إلطيف”.
حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن الجفارة والجهود التي يذلها أعضاء المديرية في حفظ الأمن داخل المنطقة, وكما تم أيضاً التطرق إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بالمديرية وإيجاد الحلول لها.
وكما أكد الوكيل بأن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على دعم مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها, وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن وأداء المهام الأمنية في حفظ الإستقرار داخل البلاد, مثمناً الجهود التي تبذلها مديرية أمن الجفارة, مطالباً ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بأداء العمل الأمني المكلفين به خدمةً للوطن والمواطن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الا تعلم ان الكذب حرام. اي كفارة يا بغل و الحيش العربي الليبي يدهور في بوسليم يا ذيوث يا باش اغا

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