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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

01 January, 2020

عقد المجلس البلدى سرت اليوم اجتماعة الاول برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعدانى وبحضور عضو المجلس غيت عبداللة وعضو المجلس ابراهيم مليطان وعضو المجلس صالح عيادة وبحضور امين سر المجلس عبد الجفيظ سالم

وقال الناطق الرسمى بالمجلس البلدى سرت محمد الاميل ،إن الاجتماع نخصص لمتابعة ما قام المجلس خلال العام الماضى وتقيمها

كما ناقش المجلس ملف التعويضات المالية لاصحاب المساكن المدمرة وما تم فية من اجراءات مع الحكومة ومتابعة المعوقات بشانها والتاكيد على مطالبة المجلس الرئاسى والحكومة بالاسراع بملف التعويضات لاهالى سرت

كما تدراس المجلس البلدى سرت مقترحات المجلس بشان تحديد مواقع خدمية لسوق بيع المواشى والاعلاف وسوق بيع السيارات بسرت

وأخيرا تم الاتفاق علي عقد لقاء عاجل مع وزير الحكم المحلي بخصوص عدم صرف ميزانية المجلس البلدي للعام 2019 وفِي حالة عدم تفاعل السلطات المختصة اتفق المجلس على خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها في حينها.