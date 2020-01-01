باشاغا يدعو للمحافظة آثار “طرابلس القديمة”

دعا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، إلى المحافظة على المعالم الأثرية والدينية بالمدينة القديمة في طرابلس.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها باشاغا للمدينة القديمة، حيث استمع خلالها لشرح عن تاريخ المعبد اليهودي، كما زار بيت “يوسف باشا القره مانلي” الذي يمثل حقبة تاريخية نضالية مهمة في ليبيا، ويضم البيت معرضاً للتراث الخاص بالأسرة القره مانلية.

ومن ضمن المعالم التي زارها باشاغا أيضاً، كنيسة السيدة مريم التي أنشئت منتصف القرن السادس عشر، إلى جانب دار مصطفي إسكندر للثقافة، وأشار باشاغا إلى أهمية ترسيخ مفهوم المحافظة على التراث سواء كان دينياً أو ثقافياً.

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