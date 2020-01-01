“اقتصاد المؤقتة”: أتحنا مساحة واسعة للتدريب

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الأربعاء، في اجتماع عقده بمكتبه في بنغازي مع وزير الاقتصاد منير عصر، على خطة وزارة الاقتصاد للعام 2020.

ووفق بيان للحكومة المؤقتة، فقد قدم الوزير للثني بنود خطة الوزارة وأهدافها، مؤكدا إتاحة مساحة واسعة للتدريب بعد قرار الحكومة اعتماد العام الحالي للتدريب والتطوير في ليبيا.

وناقش الاجتماع سير عمل وزارة الاقتصاد والعراقيل التي تواجهها، وبحث السبل الكفيلة بحلحلتها لضمان سير العمل على الوجه الأمثل.

كما أطمأن رئيس الحكومة المؤقتة على المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية وتوفرها لتغطية كافة المناطق.

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