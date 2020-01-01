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هل يفوّت السراج فرصة لقاء وزراء خارجية أوروبا؟

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر مطلع لقناة “218” بأن وفدا أوروبيا سيصل إلى طرابلس يوم الاثنين المقبل الموافق 6 يناير، حيث لن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي سيكون في زيارة إلى تركيا، موضحا أن الوفد سيجتمع بوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

ولفت المصدر إلى أن الوفد يأتي لتقديم رسالة واضحة، هي التراجع عن الاتفاق مع تركيا، والعودة للعملية السياسية وتسليم مقاليد السلطة لحكومة وحدة وطنية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يسير باتجاه سحب الاعتراف بحكومة السراج.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أدارت حكومة الوفاق ظهرها لجميع الدعوات الأوروبية بعدم إبرام مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، إضافة إلى مطالبة مجلس النواب بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • باش تعرف إن السراج واردوغان مش خائفين من أي واحد كان. هكذا يكون موقف المسلم المتاكد من نفسه. هي معاهدة وقعهه الرجلين منذ شهر مضى هزت العالم بأكمله وهي معاهدة ليست ضد أي كائن على البحر المتوسط إلا انها ترجع لليبيا حقها البحري وتتقاسم حقها مع دوله مسلمه قويه جدا جدا والباقي يمشي ياخذه في سطله وأنتم انبحوا مثل الكلاب قولوا عليهم إخوان قولوا أتراك قولوا السراج امعه وضعيف وقولوا اللي في خاطركم القافلة تسير بكم أو بلاكم وانتم زيدوا انبحوا بصوت عالي لعله يسمعكم عقيله صالح وزبانيته

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