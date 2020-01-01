هل يفوّت السراج فرصة لقاء وزراء خارجية أوروبا؟

أفاد مصدر مطلع لقناة “218” بأن وفدا أوروبيا سيصل إلى طرابلس يوم الاثنين المقبل الموافق 6 يناير، حيث لن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي سيكون في زيارة إلى تركيا، موضحا أن الوفد سيجتمع بوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

ولفت المصدر إلى أن الوفد يأتي لتقديم رسالة واضحة، هي التراجع عن الاتفاق مع تركيا، والعودة للعملية السياسية وتسليم مقاليد السلطة لحكومة وحدة وطنية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يسير باتجاه سحب الاعتراف بحكومة السراج.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أدارت حكومة الوفاق ظهرها لجميع الدعوات الأوروبية بعدم إبرام مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، إضافة إلى مطالبة مجلس النواب بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني.

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