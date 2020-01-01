اخبار ليبيا الان

شركة الكهرباء تُحذر من “مدافئ قاتلة”

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت الشركة العامة للكهرباء من خطر المدافئ الكهربائية ذات السلك الحراري، وقالت إنها سببت عدة حرائق أودى إحداها بحياة 7 أفراد من عائلة واحدة في مدينة الخمس.

ولفتت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذا النوع من المدافئ يفتقر للمواصفات والجودة لدرجة أنها تباع في الأسواق بأسعار رخيصة الثمن.

وأشارت الشركة إلى الخبر المتداول حول احتراق منزل عائلة “معمر عبد السميع” بمنطقة سوق الخميس في الخمس بسبب استخدام هذا النوع من الدفايات والذي خلف 7 ضحايا من العائلة.

وكانت شركة الكهرباء قد نوهت من خلال الإعلانات الإرشادية وعبر برامجها ومواقعها من خطر هذه المدافئ، وأهابت بالمواطنين إلى تجنب استعمالها لخطورتها وافتقارها للجودة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك