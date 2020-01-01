شركة الكهرباء تُحذر من “مدافئ قاتلة”

حذرت الشركة العامة للكهرباء من خطر المدافئ الكهربائية ذات السلك الحراري، وقالت إنها سببت عدة حرائق أودى إحداها بحياة 7 أفراد من عائلة واحدة في مدينة الخمس.

ولفتت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذا النوع من المدافئ يفتقر للمواصفات والجودة لدرجة أنها تباع في الأسواق بأسعار رخيصة الثمن.

وأشارت الشركة إلى الخبر المتداول حول احتراق منزل عائلة “معمر عبد السميع” بمنطقة سوق الخميس في الخمس بسبب استخدام هذا النوع من الدفايات والذي خلف 7 ضحايا من العائلة.

وكانت شركة الكهرباء قد نوهت من خلال الإعلانات الإرشادية وعبر برامجها ومواقعها من خطر هذه المدافئ، وأهابت بالمواطنين إلى تجنب استعمالها لخطورتها وافتقارها للجودة.

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