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باشاغا يتفقد المعبد اليهودي بطرابلس تلبية لرسالة من رئيس اتحاد يهود ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أجرى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، زيارة تفقدية للمعبد اليهودي في المدينة القديمة طرابلس، وذلك بناء على تلقيه رسالة من قبل رئيس اتحاد يهود ليبيا رفائيل لوزون، بشأن الأعمال الإنشائية المخالفة حول المعبد.

ووجه لوزون اليوم الأربعاء الشكر لباشاغا على اهتمامه بالمعبد اليهودي في المدينة القديمة بوسط العاصمة طرابلس.

وقال لوزون، على فيسبوك، “بالأمس سألت وزير الداخلية، فتحي باشاغا، بسبب تشييد المخالفات حول معبدنا في مدينة طرابلس القديمة. اليوم لحسن الحظ، قام بفحص المشكلة وزار المعبد، بالإضافة إلى المواقع القديمة الأخرى في المدينة القديمة”.

وأضاف، “لا يسعني إلا أن أشكر باسمي وباسم المجتمع الليبي اليهودي، السيد فتحي باشاغا، على هذا الاهتمام، متمنياً له كل النجاح في حياته المهنية”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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