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“الصحة العالمية” تدرس خطتها الصحية في سبها

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد بقاعة مركز اللغات في سبها اجتماع لمراجعة حزمة الخدمات الصحية الأساسية بحضور عدد من مدراء المراكز الصحية والرعاية الأولية بالمدن والمناطق الجنوبية والمنسقين التابعون لمنظمة الصحة العالمية بالمنطقة.

واستهدف الاجتماع مراجعة ما تم تنفيذه خلال 2019، ووضع خطط تقديم الخدمات الطبية لمستحقيها للعام الحالي 2020.

وقالت منسقة مشاريع منظمة الصحة العالمية راضية الجداوي، إن متطلبات تقديم حزمة الخدمات الصحية تتضمن تحديد الكثافة السكانية للمنطقة.

من جهته اشتكى مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية علي امجبر، من قلة الدعم الذي قدم خلال 2019 ما جعل المستشفيات تواجه مشاكل كبيرة، مضيفا أن مدينة سبها تضم 5 مراكز رعاية صحية أولية و13 وحدة رعاية صحية أولية في الأحياء في الوقت الذي تحتاج المدينة إلى 30 مركزا صحيا نظرا لعدد السكان المتزايد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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