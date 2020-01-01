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دغيم لـ218: الجامعة العربية خذلت الشعب الليبي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكر عضو مجلس النواب زياد دغيم، بيان جامعة الدول العربية بخصوص ليبيا الصادر الثلاثاء، قائلاً إنه خذل الشعب الليبي وإرادته الحرة، وتهرب من ميثاق الجامعة والمسؤولية العربية والدفاع المشترك.

ووصف دغيم في تصريحات لـ”NEWS218″، الأربعاء، قرار الجامعة بالمختطف من قبل دولة معينة لم يسمها، مضيفاً أن موقف الجامعة سيئ جدا تجاه مجلس النواب الليبي.

وختم دغيم بالقول: “لن نكرر الخطأ الذي وقعت فيه الشرعية الليبية بالسنوات الماضية من المبالغة في استفزاز دولة كبرى مثل تركيا إلى حد الاعتراف بما يسمى مذبحة الأرمن الأمر الذي لم تسبقنا إليه دول أخرى خاصة أنهم يعتبرونه إعلان حرب عليهم”.

وكانت الجامعة العربية عقدت اجتماعا طارئا الثلاثاء، وأصدرت في ختامه بيانا أكد على على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يا دغيم خليك فى البزنس وخلي الليبيين في حالهم
    ياسرك من الكذب والله ما تعرف حاجة الا السرقة فقط
    ملفك معبي وانت وأحد من الي يبوا الازمة تطول لأنك مستفيد إنت وعائلتك وسيفضحك أهل برقة

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  • هي جامعه عبريه. و طالما يرأسها خنزير فرعوني لا تتوقع انها ستهتم بقضايا العرب. هذا الإسطبل في عهد ابن الوسخه عمرو موسي و في عهد الخنزير ابولغيط. هم من سببوا في دمار ليبيا و سوريا و اليمن. لانهم خونه و عملاء و لا عروبه لهم. يجب نقل الجامعه الي بلد عربي اخر غير مصر. و ان لا يرأسها اي كلب فرعوني بعد اليوم

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