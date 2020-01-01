دغيم لـ218: الجامعة العربية خذلت الشعب الليبي

استنكر عضو مجلس النواب زياد دغيم، بيان جامعة الدول العربية بخصوص ليبيا الصادر الثلاثاء، قائلاً إنه خذل الشعب الليبي وإرادته الحرة، وتهرب من ميثاق الجامعة والمسؤولية العربية والدفاع المشترك.

ووصف دغيم في تصريحات لـ”NEWS218″، الأربعاء، قرار الجامعة بالمختطف من قبل دولة معينة لم يسمها، مضيفاً أن موقف الجامعة سيئ جدا تجاه مجلس النواب الليبي.

وختم دغيم بالقول: “لن نكرر الخطأ الذي وقعت فيه الشرعية الليبية بالسنوات الماضية من المبالغة في استفزاز دولة كبرى مثل تركيا إلى حد الاعتراف بما يسمى مذبحة الأرمن الأمر الذي لم تسبقنا إليه دول أخرى خاصة أنهم يعتبرونه إعلان حرب عليهم”.

وكانت الجامعة العربية عقدت اجتماعا طارئا الثلاثاء، وأصدرت في ختامه بيانا أكد على على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح.

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