

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 January, 2020

تعهدت الأمم المتحدة، الاربعاء، بتوفير مساعدات مالية قدرها 115 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة ليبيا في هذا العام.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان له، أن الأمم المتحدة تهدف إلى مساعدة ما يقرب من 342 ألف شخص مع تصاعد العنف ونزوح المزيد من المدنيين من ديارهم، بسبب الاشتباكات التي تشهدها ليبيا.

و اضاف أن الأمم المتحدة وشركائها يواصلون تقديم الدعم بما فيه الطعام والمواد غير الغذائية والمستلزمات الطبية للمحتاجين، لافتا إلى أن هناك نحو 3500 شخص حصلوا على الطعام والمواد غير الغذائية في حين سيحصل 2500 شخص على المساعدات في الأيام القليلة القادمة.

وبحسب البيان، حصل نحو 11 مرفقا صحيا على المستلزمات الطبية من بينها التجهيزات المتعلقة بالخدمات والجراحة للاستجابة إلى الحالات المتزايدة بسبب الأعمال العدائية.