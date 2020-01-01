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تركيا تكشف “هدفا اقتصاديا” في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك أن أنقرة تسعى إلى رفع صادرات البلاد إلى ليبيا بأكثر من 571 بالمئة لتصل إلى 10 مليارات دولار دون تحديد موعد لذلك مقابل نحو 1.49 مليار دولار في 2018.

أوضح ممثل الجمعية في طرابلس مرتضى قرنفيل، في تصريحات، أن صادرات تركيا إلى ليبيا تشمل الملابس والأثاث، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات الأخرى متوقعاً أن ترتفع قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 3 مليارات دولار في 2020.

وبيّن مسؤول الجمعية التركية أن ليبيا تأتي في المرتبة الثالثة التي استهدفتها شركات مقاولة في السنوات الأخيرة بعد دولتي روسيا وتركمانستان بإجمالي مشاريع تصل قيمة التعاقدات عليها 29 مليار دولار مازال عدد كبير منها متوقف بسبب الحروب المتتالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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