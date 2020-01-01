البرلمان يناقش الإثنين القادم التهديدات التركية لليبيا وانتهاك سيادتها

وجهت هيئة الرئاسة بمجلس النواب اليوم الدعوة إلى كافة الأعضاء لحضور الجلسة المزمع عقدها يوم الإثنين القادم بمدينة بنغازي.

وقالت هيئة الرئاسة إن هذه الجلسة سيتم خلالها مناقشة تداعيات الاتفاقية الباطلة التي أبرمها فائز السراج مع النظام التركي، وما ترتب عليها من تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وانتهاك للسيادة الوطنية.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح يواصل تحركاته الإقليمية والدولية والاتصالات مع المنظمات المعنية بالشأن الليبي، بهدف إيقاف هذه الاتفاقية غير الشرعية ومطالبة المجتمع الدولي والجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي بسحب الاعتراف من حكومة السراج.

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