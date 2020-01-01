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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

01 January, 2020

قامت بلدية سرت ،اليوم الأربعاء ، بتقديم شحنة كبيرة من الاجهزة الطبية والمعدات والمستلزمات الطبية والتشغيلية للاسعافية والجراحية والعليات والمختبرات الطبية لمستشفى ابوهادي القروي.

واوضح مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل ان الدعم الذي قدمتة بلدية سرت

كما شمل الدعم وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي ببلدي سرت ،جهاز الموجات فوق الصوتية رباعى الابعاد ذات الجودة العالية و اجهزة تخطيط قلب واجهزة تحاليل طبية حديثة كيمياء الدم يحوى 85 نوعا من التحاليل وجهاز تحاليل مشتقات الدم كاملة ومعدات جراحية كاملة وصناديق تعقيم وأسرة طبيةللكشف على المريض واجهزة ميكروسكوب مجهر للتحاليل الطبية ومستلزمات تشغيلية طبية أولية للاسعافات الاولية وكدلك مستلزمات معمل تحاليل طبية كاملة وطاولات نقل معدات طبية واجهزة قياس صغط الدم

كما قدمت بلدية سرت دعما ايضا شمل الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت تمثل فى عدد كبير من الاليات لنقل القمامة وصناديق القمامة

كما قدمت دعما ايضا للشركة العامة للمياة الصرف الصحى سرت متمثلا فى معدات ومضخات حديثة للمياة والصرف الصحى وايضا قدمت بلدية سرت ايضا دعما للموسسات التعليمية بسرت تمثل فى اجهزة ومعدات تصوير وقرطاسية ومستلزمات رياضية وطاولات تنس ووسائل تعليمية.