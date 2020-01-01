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“ضوء أخضر” لتنفيذ مشاريع لشركة الخليج العربي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافق ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء برئاسة عمر عبد ربه صالح، على تنفيذ مشروعات لصالح شركة الخليج العربي للنفط وفقا لما خلصت إليه لجنة فحص العقود بالديوان وذلك بهدف استبدال معدات خاصة بعمل الشركة بحقل النافورة لضمان سير الاعمال وتفادي الأعطال الفنية مستقبلا دون الكشف على قيمة العقود والجهة التعاقد معها.

وكان الديوان قد وافق في العام الماضي على جملة من المشروعات لصالح شركة الخليج العربي من بينها عقود توريد وتركيب قطع غيار للمجمعات بحقل المسلة بقيمة اجمالية قدرها 8.8 ملايين دينار لصالح المجمعات 8 و9 و10.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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