إذاعة RFI الفرنسية: 4 طائرات نقلت مرتزقة من تركيا إلى طرابلس

أكدت إذاعة آر إف آي الفرنسية نقلا عن مصادر بمطار معيتيقة بطرابلس، وصول عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة قادمة من تركيا.

وقالت الإذاعة الفرنسية إن شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة طيران الأجنحة التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة السراج.

وأشارت الإذاعة في خبر نشرته على موقعها إلى أنه ما بين يوم الجمعة والأحد، هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.

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