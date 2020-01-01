مجلس النواب يتعزم عقد جلسة ببنغازي لمناقشة التدخل التركي في ليبيا

بنغازي-العنوان

يعتزم مجلس النواب الليبي عقد جلسة يوم الإثنين المقبل في بنغازي لمناقشة التهديدات التركية لليبيا بالتدخل العسكري ودعم الجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق ضد القوات المسلحة في طرابلس.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة لمناقشة تداعيات الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أواخر شهر نوفمبر 2019، وما ترتب عليها من تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وانتهاك السيادة الوطنية.

ووقع السراج وأردوغان في 27 نوفمبر 2019 في إسطنبول مذكرتي تفاهم غير قانونية، تتعلق الأولى بترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، وتتعلق الثانية بإرسال قوات تركية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني دعما عسكريا.

وقدّم أردوغان إلى البرلمان التركي، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، في الوقت الذي تستمر فيه القوات المسلحة عملية تحرير العاصمة طرابلس.

وتقدم تركيا الدعم المالي والأسلحة إلى المجموعات المسلحة، على الرغم من حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث سلمت مركبات مدرعة وأسلحة وطائرات بدون طيار إليها، كما أرسلت ضباطًا أتراك لتشغيل الطائرات بأنفسهم.