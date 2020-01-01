الثني وعقوب يبحثان ملف الصحة وخطط العام الجديد

شدد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم على ضرورة الاستمرار في آلية تطوير العلاج في الداخل والخارج خلال العام الجاري، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الصحة سعد عقوب في مدينة بنغازي.

ووفق موقع الحكومة فقد منح الثني لوزارة الصحة الإذن في تنفيذ آلية شراء الخدمة لإدارة المستشفيات من خلال شركات محلية وأجنبية خصوصا في المناطق النائية، كما أكد على ضرورة الاهتمام ببرامج الإسعاف على الطريق العام وفي أقسام الإسعاف والطوارئ بكافة الوحدات الطبية.

الاجتماع تناول أيضا آليات الاستمرار في ورش العمل بمشاركة الأطباء الزوار المحليين والأجانب في مختلف المستشفيات التعليمية.

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