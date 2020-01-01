بركان الغضب تعلن استسلام قوات من الجيش الوطني.. والكتيبة 155 ترد

أعلن المتحدث باسم المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي اليوم أن 25 من قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) سلموا أنفسهم صباح اليوم الاربعاء بمحور صلاح الدين.

وقال المجعي في تصريحات إعلامية أن المقاتلين يتبعون الكتيبة 155 مشاة التابعة لـ(الجيش الوطني) وأن بينهم مقاتلين ليبيين وجنجويد (سودانيين).

وأضاف المجعي أن المقاتلين سلموا عربتين مسلحتين وثلاث آليات نقل ومعدات قتالية.

وعلى ذات الصعيد، نفت الكتيبة 155 مشاة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك هذا الخبر، وأنها أنباء عارية عن الصحة، مضيفةً أنها تهدف للتغطية على خسائر قوات الوفاق.

وأشارت الكتيبة في بيانها أن قوات الوفاق تُمني نفسها بأن ترى أسير واحد من هذه الكتيبة (… ) وأنها بناءاً على التعليمات تقارع مسلحي الوفاق في جميع المحاور.

يذكر أن المركز الاعلامي لبركان الغضب لم يظهر أي صور أو مقاطع مصورة توثق هذه الانباء.

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