المؤسسة الليبية للاستثمار تناقش آلية البدء في مشروع التحول

عقد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مديري الإدارات وعدد من المستشارين؛ لمناقشة آلية البدء في مشروع التحول.

وقالت المؤسسة الليبية للاستمثار عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مشروع التحول يأتي تنفيذًا لإستراتيجيتها التي تهدف لتحسين وتطوير أداء المؤسسة ويهدف إلى تنظيم البيت الداخلي للمؤسسة وتطوير أدائها أسوة بالصناديق السيادية العالمية.

وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أنها وقَّعت خلال الفترة الماضية عقد مشروع التحول مع شركة «أوليڤر وايمان»، وهي من أكبر أربع شركات عالمية في المجال الاستشاري.

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وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، في 12 ديسمبر 2019 إطلاق مشروعي التحول وتقييم الأصول بالشراكة مع شركتي «ديلويت» و«أوليفر وايمان» خلال احتفالية أُقيمت بفندق «لايكو» بالعاصمة التونسية، المملوك لها بحضور ممثلين دوليين.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان، إنها تمضي قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتها، ووقَّعت اليوم عقدًا مع شركة «ديلويت» لتكون ذراعها الفنية والاستشارية في خطتها «لتقييم الأصول وإقفال الميزانيات الختامية للمؤسسة والجهات التابعة لها».

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