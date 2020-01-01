بلدية عين زارة تعلن تعليق الدراسة بالمنطقة جراء الاشتباكات

طالبت بلدية عين زارة، مراقبة التعليم التابعة للبلدية اعلان تعليق الدراسة في المنطقة جراء الاشتباكات الدائرة وتوسعها في حدود البلدية جنوب العاصمة طرابلس.

وطلب عميد بلدية عين زارة، عبدالواحد البلوق في بيان صادر اليوم، من مراقب تعليم عين زارة تعليق الدراسة بكافة المدارس العامة والخاصة لحين اشعار آخر.

وعلل البلوق طلبه وفقا للبيان أنه يأتي نظراً للاحداث التي تمر بها بلدية عين زارة من اشتباكات أدت إلى نزوح عدد كبير من العائلات ولسلامة الطلبة والمدرسين.

ويشهد محور عين زارة اشتباكات عنيفة منذ عدة أشهر وشهدت ارتفاع حدتها خلال الفترة الأخيرة.

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