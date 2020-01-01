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الغرياني: بأمر الله يجب قتل حفتر..وسنجرى اتفاقيات أخرى

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 January, 2020

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن انتصار قوات حكومة الوفاق على الجيش الليبي هو انتصار على المشروع الصهيوني، مضيفا: “انتصارنا يهز عروش السلاطين لذلك يحاربونه”

الصادق الغرياني، من مقر إقامته في اسطنبول، وخلال برنامجه الأسبوعي “الإسلام والحياة” الذي تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، اليوم الأربعاء، عبر قناة “التناصح”، أردف: “حربنا مقدسة، وكل من خرج لنصرتها عليه أن يخلص نيته ليحظى بالنصر أو يكتب في الشهداء”،  “كل من يحمل على عاتقه قضية عادلة، أيا كان موقفه، فهو يحمل الحق”

وأكد أن “الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي في الاتفاق مع تركيا الشقيقة حركت المجتمع الدولي وغيرت موازين المعركة”، بحسب قوله.

وأكمل: “نحن نقاتل وثنيين وملاحدة، وحفتر باغٍ يجب قتله بأمر الله تعالى، والتحالف مع تركيا حق قانوني وشرعي للوفاق، فهي دولة مسلمة وشقيقة”

وبشأن الزيارة الأوروبية المقررة إلى ليبيا، قال الصادق الغرياني: “لماذا لم تتحرك الدول الأوروبية منذ 9 أشهر، إلا بعدما اتفقنا مع تركيا.

وتابع: “يجب على من سيستقبلونهم أن يقولوا لهم: “نحن ماضون في الاتفاقية، وسنجري تحالفات واتفاقيات أخرى”، “أقول للرئاسي: “لا تتكلموا بضعف وارفعوا سقف المطالب”

ونفى المفتي المعزول صحة المقطع المصور الذي أظهر وجود مقاتلين سوريين في معسكر التكبالي بطرابلس، الأسبوع الماضي، قائلا: “الڤيديو المنتشر مُسجل في سوريا عام 2016، والمجلس الرئاسي نفى وجود مقاتلين سوريين”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • لعنك الله أيها الدجال المنافق
    تتكلم على لسان الشيطان
    القتل ثم القتل
    لكن الشعب الليبي مستيقظ وإنشاء الله سنرى نهايتك أيها الدجال

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  • إذا كنت على يقين أن الموت فى محاربت الجيش سوف يدخلك الجنة لمادا لم تبعت باءبنك لها أيها العجوز الأحمق
    لعنك الله بعت دينك و شرفك و بلادك من أجل حفنة من الدولارات يامسيلمه الدجال

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  • حقا لقد جاءت الدنيا بما عندها ….. اللعنة عليك وعليهم يا شيطان الإنس ورجال عصره إتيان بمن هب ودب لاحتلال ليبيا العربية بعد دمر وقتل اسلافه الليبيين ووضعوهم في الشباك وعذبوا واعتدوا على حرماتهم وفرضوا عليهم الميري ونهبوا ارزاقهم وقتلوا وشردوا بواسطة الفرق الانكشارية.
    باسم الإسلام حكموا وجهلوا الليبيين وبضاعتهم الكذب والخداع ….

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  • وأكمل المفتي \\: “نحن نقاتل وثنيين وملاحدة، وحفتر باغٍ يجب قتله بأمر الله تعالى، والتحالف مع تركيا حق قانوني وشرعي للوفاق، فهي دولة مسلمة وشقيقة –اما التحالف مع مصر والسعودية والامارات ليس حقا قانونيا وشرعيا وهم ليسو دول مسلمة وليسو دول شقيقة –الباين الخطاب من حنك واحد ونصف قلب واجهش المفتي بالبكاء لانه يعلم الله يسمع ويرى -(( إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ سورة ( ق ) — مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ )) صدق الله العظيم –تمعنوا الايات الكريمة اين هم منها –

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