الغرياني: بأمر الله يجب قتل حفتر..وسنجرى اتفاقيات أخرى

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 January, 2020

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن انتصار قوات حكومة الوفاق على الجيش الليبي هو انتصار على المشروع الصهيوني، مضيفا: “انتصارنا يهز عروش السلاطين لذلك يحاربونه”

الصادق الغرياني، من مقر إقامته في اسطنبول، وخلال برنامجه الأسبوعي “الإسلام والحياة” الذي تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، اليوم الأربعاء، عبر قناة “التناصح”، أردف: “حربنا مقدسة، وكل من خرج لنصرتها عليه أن يخلص نيته ليحظى بالنصر أو يكتب في الشهداء”، “كل من يحمل على عاتقه قضية عادلة، أيا كان موقفه، فهو يحمل الحق”

وأكد أن “الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي في الاتفاق مع تركيا الشقيقة حركت المجتمع الدولي وغيرت موازين المعركة”، بحسب قوله.

وأكمل: “نحن نقاتل وثنيين وملاحدة، وحفتر باغٍ يجب قتله بأمر الله تعالى، والتحالف مع تركيا حق قانوني وشرعي للوفاق، فهي دولة مسلمة وشقيقة”

وبشأن الزيارة الأوروبية المقررة إلى ليبيا، قال الصادق الغرياني: “لماذا لم تتحرك الدول الأوروبية منذ 9 أشهر، إلا بعدما اتفقنا مع تركيا.

وتابع: “يجب على من سيستقبلونهم أن يقولوا لهم: “نحن ماضون في الاتفاقية، وسنجري تحالفات واتفاقيات أخرى”، “أقول للرئاسي: “لا تتكلموا بضعف وارفعوا سقف المطالب”

ونفى المفتي المعزول صحة المقطع المصور الذي أظهر وجود مقاتلين سوريين في معسكر التكبالي بطرابلس، الأسبوع الماضي، قائلا: “الڤيديو المنتشر مُسجل في سوريا عام 2016، والمجلس الرئاسي نفى وجود مقاتلين سوريين”