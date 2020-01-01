استفتاء 218.. المشير حفتر “شخصية العام”.. وباشاغا ثانيا

مع إسدال الستار على العام 2019 بكل ما فيه من أحداث ووقائع تركت أثرا واضحا في نفوس الليبي على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، استقبل الليبيون عام 2020 متمسكين بصيص الأمل مع أن جُل الهموم انتقلت معهم للعام الجديد.

وشهد 2018 كثيرا من الأحداث التي كان لها أثرا واضحا في إعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا، كما انعكست الأحداث بشكل مباشر على حياة الليبيين وطموحاتهم بطي صفحة الخلافات والاقتتال والشروع في مرحلة البناء والتأسيس لليبيا الجديدة.

وللعام الثاني أجرت قناتا “218” و”218 NEWS”، استفتاء عبر صفحاتها ومنصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “شخصية العام 2019” ضم أهم الشخصيات التي لعبت أدوارا مهمة، وتُرك للشارع الليبي الفضاء كاملا لاختيار “شخصية العام”.

وشارك في استفتاء “218” هذه المرة، 6 شخصيات هي القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ووزير التعليم السابق بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، والمفتى المعزول الصادق الغرياني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبد السلام الحاسي.

وتفاعل الليبيون بكثافة مع الاستفتاء في جميع منصات “218” و”218 NEWS”، بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 16012 صوتا، من أصل 24770 مُعلقا.

وحصل المشير حفتر على 11092 صوتا، بنسبة بلغت 69.27 بالمائة من مجموع المصوّتين، وبفارق كبير تبعه فتحي باشاغا بـ2037 صوتا بنسبة 12.72 بالمئة، ثم عثمان عبدالجليل بـ1839 صوتا بنسبة 11.49 بالمئة من مجموع المصوتين.

وحل عبدالسلام الحاسي رابعا وحصل على 377 صوتا بنسبة 2.35 بالمائة، تبعه فائز السراج بـ334 صوتا بنسبة 2.086 بالمئة، وبصوت واحد عن السراج جاء الغرياني أخيرا بـ333 صوتا بنسبة 2.08 بالمئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية