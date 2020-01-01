“النواب” يدعو لجلسة لبحث “التدخل العسكري التركي”

دعت هيئة الرئاسة في مجلس النواب، كافة أعضاء المجلس، إلى حضور جلسة تعقد يوم الاثنين القادم في مدينة بنغازي، لمناقشة تداعيات الاتفاقية التي أبرمها رئيس المجلس الرئاسي مع تركيا.

كما ستناقش الجلسة، وفق نص الدعوة، ما يترتب على الاتفاقية من “تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وانتهاك السيادة الوطنية”.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان التركي على مذكرة مشروع إرسال قوات إلى ليبيا الخميس في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت ليبيا.

ووقعت حكومة الوفاق مع تركيا يوم 27 نوفمبر، مذكرتي تفاهم، الأولى تتعلق بالحدود البحرية، والثانية تخص التعاون الأمني والعسكري.

وأكد البرلمان الليبي في أكثر من مناسبة رفضه القاطع لهاتين المذكرتين، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الموافقة عليهما.

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