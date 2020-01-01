“بلدي سرت” يلوّح بالتصعيد لعدم صرف ميزانيته

دعا المجلس البلدي سرت إلى عقد لقاء عاجل مع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق، بشأن عدم صرف ميزانية المجلس البلدي للعام 2019، مؤكدا أنه في حال عدم تفاعل السلطات المختصة سيتم اللجوء لخطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجس في 2020، بحضور عميد البلدية مختار المعداني، وأعضاء المجلس، والذي تناول تقييم عمل المجلس في العام المنصرم.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، في بيان، أن المجلس ناقش ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة، وما تم فيه من إجراءات مع الحكومة ومتابعة المعوقات بشأنها، والتأكيد على مطالبة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بالإسراع بملف التعويضات.

وأشار الأميل إلى المجلس تدارس مقترحات المجلس بشأن تحديد مواقع خدمية لسوق بيع المواشي والأعلاف، وسوق بيع السيارات في المدينة.

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