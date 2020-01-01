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النائب فتح الله السعيطي يدعو كافة الأطراف لوقف الحرب والانخراط في المصالحة ودعم العملية السياسية

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا عضو مجلس النواب، فتح الله حسين عبدالكريم السعيطي، كافة الأطراف إلى وقف الحرب والانخراط في المصالحة الوطنية ودعم العملية السياسية بشكل جدي، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن «لن يجر ليبيا إلا إلى براثن الفرقة والانقسام وطول أمد الحرب».

وقال السعيطي في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، «إن الانخراط الفوري والجدي في جهود المصالحة الوطنية ووقف التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين يعد خطوة حاسمة لدعم العملية السياسية إلى الأمام بما يتفق ومصالح الشعب الليبي وضمان وحدته واستقراره».

كما دعا السعيطي «الجميع إلى الجنوح للسلم والتكاتف والانخراط معًا لإنهاء المرحلة الانتقالية وتفعيل مبدأ التداول السلمي على السلطة»، حاثًّا كذلك على ضرورة الالتزام بتحقيق مصالح الوطن والشعب قبل المصالح الجهوية والحزبية والخاصة.

وشدد السعيطي على أن التطلع إلى ليبيا ديمقراطية مستقلة وذات سيادة تضمن حقوق مواطنيها «لن يتأتى إلا عن طريق تجاوز الخلافات والالتفاف حول مشروع وطني كفيل ببناء الدولة المدنية»، آمل أن تعمل جميع الأطراف على ضبط النفس وحماية المدنيين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • مصالحة امك يا عرص. مصالحه من الخونه و العملاء و الارهابيين و المجرمين ؟؟؟ اما اغبي و أتيس منك مافيش

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  • عن اي مصالحه تتحدث يا خسيس يا فاسد يا مهزوم يا عميل يا خنزير. ؟؟ المدن الليبيه و القري و الواحات مصالحه مع بعضهاو لم يعكر هلاقاتها مع بعضها شيئا. و لكن تبقي فية اليهود وكر الارهاب و الخيانه و الخسه و النذاله مصراته. لن يتصالح معها اي شخص. ليبي. الليبيون لذيهم ثار مع هؤلاء الهمج الحقراء الي يوم الدين. الله يلعنك و يلعن فية اليهود المصاريت

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