النائب فتح الله السعيطي يدعو كافة الأطراف لوقف الحرب والانخراط في المصالحة ودعم العملية السياسية

دعا عضو مجلس النواب، فتح الله حسين عبدالكريم السعيطي، كافة الأطراف إلى وقف الحرب والانخراط في المصالحة الوطنية ودعم العملية السياسية بشكل جدي، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن «لن يجر ليبيا إلا إلى براثن الفرقة والانقسام وطول أمد الحرب».

وقال السعيطي في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، «إن الانخراط الفوري والجدي في جهود المصالحة الوطنية ووقف التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين يعد خطوة حاسمة لدعم العملية السياسية إلى الأمام بما يتفق ومصالح الشعب الليبي وضمان وحدته واستقراره».

كما دعا السعيطي «الجميع إلى الجنوح للسلم والتكاتف والانخراط معًا لإنهاء المرحلة الانتقالية وتفعيل مبدأ التداول السلمي على السلطة»، حاثًّا كذلك على ضرورة الالتزام بتحقيق مصالح الوطن والشعب قبل المصالح الجهوية والحزبية والخاصة.

وشدد السعيطي على أن التطلع إلى ليبيا ديمقراطية مستقلة وذات سيادة تضمن حقوق مواطنيها «لن يتأتى إلا عن طريق تجاوز الخلافات والالتفاف حول مشروع وطني كفيل ببناء الدولة المدنية»، آمل أن تعمل جميع الأطراف على ضبط النفس وحماية المدنيين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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