“الليبية الأفريقية” تبحث تجاوز العراقيل وتنفيذ الخطط

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة التابعة للحكومة المؤقتة عز الدين المشنون، اجتماعا موسعا الأربعاء، مع الإدارة السابقة للشركة، لإتمام عمليات التسليم والاستلام.

ووفقا لبيان أصدرته الهيئة العامة للمواصلات والنقل، فإن المشنون تطرق لأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه تنفيذ الخطط المستقبلية.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة قد صرح فور تكليفه بمنصبه الجديد في منتصف ديسمبر الماضي، بأنه سيتواصل مع إدارتي الخطوط الليبية والأفريقية المنقسمتين بين طرابلس وبنغازي بهدف توحيد مجالس الإدارة وعلاج تداعيات الانقسام الأمر الذي سيسهم في تحسن مركزهم المالي.

وأضاف المشنون أنه سيعمل على معالجة كافة المشاكل المتعلقة بالتشغيل ما يضمن انتظام الرحلات وينعكس ذلك إيجابيا على المواطن، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعات مكثفة مرفقة بتقارير لتقييم الأعمال.

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