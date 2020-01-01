نقل 20 مهاجر من تشاد والسودان إلى فرع جهاز الهجرة في بنغازي

نقل مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، اليوم ال{بعاء، 20 مهاجر غير شرعي يحملون الجنسيتين التشادية والسودانية إلى فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب الهجرة غير الشرعية بطبرق، إن هؤلاء المهاجرن ألقي القبض عليهم بالمدينة خلال الأيام الماضية من قبل قسم البحث الجنائي بطبرق وهم من الرجال والأطفال والنساء، مؤكدا أنه جرى العناية بهم داخل مركز إيواء طبرق حتى يتم ترحيلهم حسب القوانين.

يشار إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تنشط بطبرق وخاصة من الجهة الشرقية لليبيا عن طريق مصر أو الجهة الجنوبية عن طريق منطقة بحر الرمال العظيم الواقعة بين واحة الجغبوب ومدينة الكفرة.

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