خارجية الوفاق: هل يوجد تدخل لتغيير نظام الحكم في ليبيا أكبر من قصف طيران دول عربية على العاصمة طرابلس لمساعدة ميلشيات خارجة عن القانون للاستيلاء على السلطة وقلب نظام الحكم.
تعليقات
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نظام حكم شر البليه مايضحك نظام المليشيات والسراق اصبح نظام حكم
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في ثلاث سطور يقعون في عشرة مخالفات:
1- الجيش مليشات عندهم! الجيش الذي صوت عليه السراج بنفسه!!
2- السراج حكومة
3- طرابلس فيه نطام حكم
4- المليشيات قانون ( الجيش خارج على المليشيات)
5-لابأس بالقصف على مصراتة والزاوية وغيرهما، لماذا تطالبون ايقاف قصف طرابلس فقط ان كنتم منصفين عادلين
6- قصف المليشيات يعني قصف طرابلس.
7- الطيران الذي يقصف عربي!! ومرة قالوا روسي!
8- البرلمان لا وجود له في كل تصريحاتهم حتى المنشق!!
9- محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات هو قلب نظام!
10- الإستيلاء على السلطة هو هدف دول عربية أو هدف المليشيات هذا مفهوم خطابهم البائر
يعني ما فيش حتى احترام للمواطن الليبي الذي يرى الكذب في طبقات يعلوها طبقات
بالله يا حكومة المليشيات غير وفرولنا السيولة والغاز والكهرباء وبنزينة زي الناس ووفروا الأمن والآمان قبل ما تقولوا احني حكومة !
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