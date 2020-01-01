خارجية الوفاق تشير إلى اعتراضها على تغريدة لترامب

طرابلس-العنوان

ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن وزارة الخارجية لاحظت الزجّ باسم مدينة بنغازي في سياق متابعة الوزارة الأخبار حول الأحداث الجارية بشأن مقر السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك في إشارة على تحفظها لتغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال القبلاوي، في تصريح نقلته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على فيسبوك، “لاحظت وزارة الخارجية الزجّ باسم مدينة بنغازي على خلفية الاعتداء المشين والمدان الذي أودى بحياة السفير الأمريكي الراحل كريس ستيفنز في سبتمبر عام 2012 وعدد من زملائه”.

وأضاف، “إن وزارة الخارجية تعيد تأكيد موقف دولة ليبيا المبدئي بإدانة وشجب أي اعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية أو أعضائها أينما كان حول العالم، وفقا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المعتمدة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كتب مساء يوم الثلاثاء، على خلفية الهجوم على مقر سفارة بلاده في بغداد، تغريدة على “تويتر”، قائلاً: “مناهض بنغازي!”، وذلك في إشارة منه لمنع تكرار سيناريو الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي عام 2012.