هكذا ردت خارجية الوفاق على أبو الغيط

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إن تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التي فسرت معنى التدخل الخارجي في ليبيا واقتصاره على الأجنبي فقط، تضمنت تفسيرا مغلوطا، واصفة إياه بأنه مخالف لميثاق الجامعة العربية

خارجية الوفاق، خلال بيان لها مساء الأربعاء، نشرته الصفحة الرسمية لـ “إدارة الإعلام الخارجي”، أضافت: “نجد أنفسنا ملزمين بتذكير الأمين العام بنص المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي تنص على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها”

وتابعت خارجية الوفاق: “إن من أولى مهام الأمين العام للجامعة العربية، العمل على حل أي نزاعات داخل الأقطار العربية، وهو ما لم تلحظه الوزارة، حيث لم يقم السيد الأمين بأية مبادرات لوقف العدوان على طرابلس”.

وأكملت: “هل يوجد تدخل لتغيير نظام الحكم في ليبيا أكبر من قصف طيران دول عربية على العاصمة طرابلس لمساعدة ميلشيات خارجة عن القانون للاستيلاء على السلطة وقلب نظام الحكم”، وفق نص البيان.