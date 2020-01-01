الخارجية المصرية: لماذا خصت الوفاق دولا بالشكر دون غيرها

أبدى الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، استغرابه من توجيه حكومة الوفاق الشكر لدول عربية معينة، قائلا: “‏أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟”

حافظ، وفي تغريدة له عبر الحساب الرسمي لـ “الناطق باسم وزارة الخارجية”، مساء الأربعاء، قال: “الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها”

ووفقا لمنشور عبر صفحة “إدارة الإعلام الخارجي”، أعرب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، عن تقديره لدولتي قطر و السودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي على ما قال عنه “موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية”