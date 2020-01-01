حرب شوارع في احياء العاصمة طرابلس.. وهذه اخر التطورات

أكدت قوة عمليات اجدابيا أن القوات المسلحة تخوض حرب شوارع في مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس ضد قوات الوفاق .

وقالت قوة عمليات اجدابيا في بيان مقتضب، أن القوات المسلحة تخوض حرب شوارع في محور المشروع بالخط رقم 6 و الخط رقم 8، مشيرةً إلى أن 70% من المنطقة تحت سيطرة الجيش.

وفي وقت سابق اكدت القوة أن قوات الجيش الوطني تتقدم في اكثر من محور في معارك طرابلس مع تراجع كبير لقوات الوفاق.

وكانت مصادر مطلعة أكدت سيطرة القوات المسلحة على عمارات السدرة صباح الاربعاء بعد تراجع لقوات الوفاق.

وقالت مصادر أن اصوات اشتباكات سمعت بإتجاه خلة النور في محور عين زارة، بالاضافة إلى اشتباكات في شارع العميد في منطقة وادي الربيع.

وكانت اشتباكات بالاسلحة المتوسطة اندلعت مساء الاربعاء في القره بوللي بمنطقة الخوالق بين اللواء التاسع وقوات من مصراتة .

وقالت مصادر مطلعة ان الطيران العمودي التابع للجيش الوطني شوهد في محور العزيزية التي شهدت اشتباكات متفرقة استمرت لعدة ساعات صباح اليوم .

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