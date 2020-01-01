“الليبية للاستثمار” تتجه لتعزيز الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، الأربعاء، اجتماعا موسعا بحضور مدراء الإدارات ومستشاري المؤسسة.

وتطرق محمود إلى خطط التحول الإداري بهدف تعزيز الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة بعد أن وقعت عقد تجسين الأداء المهني مع شركة “اوليڤر وايمان” البريطانية خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتعد هذه الشركة واحدة من أكبر أربع شركات عالمية في المجال الاستشاري.

وكان رئيس إدارة المؤسسة علي محمود كشف لقناة “218” في منتصف شهر ديسمبر الماضي، أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن تقديم تقارير مالية من مصادر مستقلة عن الأصول لضمان تطبيق الشفافية، مضيفا أن تطبيق الخطط في عام 2020 يتطلب الاستعانة بخبرات في التدقيق المحاسبي والجنائي والعقوبات والتجميد، بالإضافة إلى خبرات في إدارة الاستثمارات والعمليات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية