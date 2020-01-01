حكومة الوفاق تسلم التشيك نسخة من مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا

أخبار ليبيا24

سلّمت حكومة الوفاق اليوم الأربعاء نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا إلى إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجمهورية التشيك.

وقالت خارجية الوفاق، إن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجمهورية التشيك، بيتر هلاديك، استقبل الصديق مصطفى بن سليمان القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بجمهورية التشيك.

وأضافت، أن القائم بالأعمال سلّم هلاديك في حضور مسؤول الملف الليبي بوازرة الخارجية بجمهورية التشيك ميخائيل ماضل، نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق والجمهورية التركية بإسطنبول في 27 نوفمبر 2019، حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط”.

وذكرت أن بن سليمان، أوضح لهلاديك، الدوافع الاستراتيجية التي من أجلها تم التوقيع على هذه المذكرة.

ونقلت الخارجية، عن هلاديك قوله إن بلاده مهتمة بمتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا والجمهورية التركية، مضيفا أن من حق الدول البحث عن مصالحها والمطالبة بها وفق القوانين والأعراف الدولية.

واتفاقية ترسيم الحدود، هي اتفاقية بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق تم التوقيع عليها في 27 نوفمبر 2019، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط.

وأثارت توقيع الاتفاقية أزمة سياسية متعددة الأطراف بين مصر واليونان وقبرص من ناحية وتركيا وحكومة الوفاق من ناحية أخرى.

ورفضت مصر واليونان وقبرص الاتفاق ووصفته بأنه أمر مناف للقانون وغير شرعي، لكن تركيا قالت إنها وقعت الاتفاقية “لحماية حقوقها النابعة من القانون الدولي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24