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ناصر عمار: أدعو قوات حفتر لتسليم أنفسهم فنحن اخوة.. والردع والنواصي وضعت خطة “كماشة”!

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دعا ناصر عمار، القائد الميداني التابع للمليشيات المسلحة، كل عناصر الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي إلى تسليم أنفسهم لـ «قوات حكومة الوفاق»، قائلا: «نرحب بكل من يسلم نفسه فنحن أخوة وأبناء بلد واحد».

وأضاف «عمار»، في مداخلة هاتفية مع قناة «التناصح» «إن قوات الوفاق تمكنت من أسر عدد من المرتزقة الجنجاويد الذين يقاتلون مع حفتر والذين تتعامل معهم الوفاق كأسرى حرب وأننا نفعل معهم كل ما يمليه علينا ضميرنا كمسلمين».

وقال أن قوتي «الردع» و«النواصي» «وضعت خطة كماشة لحصار عدد من المرتزقة الجنجاويد، والتي تمكنت من السيطرة عليهم بعد تبادل النيران فسلموا أنفسهم»، كما زعم «أن هناك 21 عنصرا من قوات حفتر سلموا أنفسهم في محور الخلاطات ورفضوا أن ينشروا صورهم فوافقنا، حماية لهم»على حد تعبيره.

واختتم زعمه قائلا: «إن كل من يريد أن يسلم نفسه من قوات حفتر فنحن فإن قوات الوفاق ترحب بهم وندعوهم جميعا للاستسلام لأننا لسنا أعداء بل أخوة وأبناء وطن واحد، وأن كل من يسلم نفسه سيعامل معاملة حسنة بدلا من أن يموت في محرقة حفتر»، حسب قوله.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • ياحمار انتم سلمتم نفسكم للاحتلال العثمانى ولجبهة النصرة وداعش وهم سوف يفروا من طرابلس الى مصراته امام اسود الجيش الوطنى ليذبحوكم ويغتصبوا نساؤكم ولن ننجدكم بعدها سنسحقهم ونحرر مصراطة بعد طرابلس التى اصبحت شبه محررة وسنعود لنغنى نشيدنا الوطنى الحق
    الله أكبر الله أكبر
    الله أكبر فوق كيد المعتدي
    والله للمظلوم خير مؤيد
    أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
    بلدي ونور الحق يسطع في يدي
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدي

    يا هذه الدنيا أطِّلي واسمعي
    جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي
    بالحق سوف أرده وبمدفعي
    فإذا فنيت فسوف أفنيه معي
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدي

    قولوا معي الويل للمستعمر
    والله فوق الغادر المتكبر
    الله أكبر يا بلادي كبري
    وخذي بناصية المغير ودمري
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدي.

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  • انتم تعيشون فى اوهام وتظنون ان جيش الدعارة التركى سينقذكم ونسيتم ان كل من دعمهم اردوغان تم دعكهم فى مصر والسودان ويحدث لكم الان من اسودنا الشجعان والكماشة تمسك بها الخازوق الذى سيدخل مؤخرتك وكس امك ياميبون الا تخجل من الاستغاثة بالاتراك فانتم وهم اخوان الشياطين سيتم دفنكم ان شاء الله معكم فى مقابر جماعية وانتظروا خلال سيويعات جيش جرار قادم من الشرق يجعل ليلكم نهار ياحمار انظر الى مرشدكم العام وين فى السجن مع كبار رؤوس الخرفان ووين مرسى مات واندفن ووين الاخوانى حسن البشير هل نفعهم اردوغان الجبان حتى فى ادلب على الحدود يفروا امام اسود اسد سوريا فاين تفروا انتم امام اسود ليبيا ومصر التى لا تعرف سوى النصر ثم النصر

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