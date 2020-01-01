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اجتماع بين عميد بلدية الجفرة وآمر المنطقة العسكرية الوسطى

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عُقد، أمس الأربعاء بديوان المجلس البلدي الجفرة، اجتماعا ضم عميد بلدية الجفرة المكلف عبداللطيف جلالة، و آمـر المنطقة العسكرية الوسطي عمر المسماري.

 

  تناول الاجتماع تكثيف وتعزيز  سُبل التعاون بين المجلس البلدي و المنطقة العسكرية الوسطي ووضع  الحلول المناسبة لبعض الإشكاليات والمعوقات التي تعترض إنجاز واستكمال المشاريع المتوقفة و صيانة الطرق الداخلية والخارجية، وخاصة الهبوط الحادث في الطريق الرئيسي أمام كلية الآداب بهون، والطرق الفرعية داخل المخططات السكنية وصيانة الطريق الرابط بين بلدية الجفرة و سبها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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