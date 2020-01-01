اجتماع بين عميد بلدية الجفرة وآمر المنطقة العسكرية الوسطى

عُقد، أمس الأربعاء بديوان المجلس البلدي الجفرة، اجتماعا ضم عميد بلدية الجفرة المكلف عبداللطيف جلالة، و آمـر المنطقة العسكرية الوسطي عمر المسماري.

تناول الاجتماع تكثيف وتعزيز سُبل التعاون بين المجلس البلدي و المنطقة العسكرية الوسطي ووضع الحلول المناسبة لبعض الإشكاليات والمعوقات التي تعترض إنجاز واستكمال المشاريع المتوقفة و صيانة الطرق الداخلية والخارجية، وخاصة الهبوط الحادث في الطريق الرئيسي أمام كلية الآداب بهون، والطرق الفرعية داخل المخططات السكنية وصيانة الطريق الرابط بين بلدية الجفرة و سبها.