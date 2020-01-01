طقس ليبيا الخميس والجمعة.. توقعات باستمرار الامطار ومنخفض جوي جديد الاسبوع القادم

اشار خبراء الارصاد في تقارير عن حالة الطقس في ليبيا ان تشهد الاجواء تراجع فاعلية السحب الممطرة بالتدريج ابتداءا من هذه الليلة لتبقى بعض بقايا السحب تتدفق بين حين وآخر لتسبب في بعض الزخات من المطر، ودرجات الحرارة ستبقى منخفضة على أغلب المناطق وخاصةً أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

واشارت التوقعات إلى أن منخفض جوي جديد متوقع خلال الأسبوع القادم سيكون متحرك من جنوب أوروبا.

طقس المنطقة الشرقية:

ووفقا لتقارير الطقس فإنه ونتيجة لصعود الكتلة الباردة من وسط ليبيا نحو شرق المتوسط واستمرار تدفق تيارات باردة من جنوب اوروبا ستؤدي الى تشكل منخفض جوي مساء الغد جنوب كريت .

ويتوقع الخبراء إلى أن يؤثر بشكل جيد على الجبل الاخضر والساحل حتى طبرق وامساعد برياح نشطة الى قوية مساء الغد والجمعة وتكاثر للسحب مع امطار تكون رعدية .

وستكون الكميات المتوقعة مابين 15-25 ملم لمناطق الجبل الاخضر وتكون اغزر على طبرق واقصى الساحل الشرقي حيث نتوقع كميات بين 30-50 ملم.

وبحسب التقارير فتتركز الامطار بالليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة مع اقتراب مركز المنخفض ، قبل ان تستقر الاجواء وبشكل تدريجي يوم السبت.

كما يتوقع الخبراء ان تشهد الاجواء امتداد هواء قطبي بارد نحو مناطق الجبل الاخضر لذلك تسجل الحرارة انخفاض واحتمال ضعيف لهطول زخات من الثلوج بالمناطق المرتفعة.

طقس المنطقة الغربية

وقال الخبراء انه وبداية من الليلة يخف تاثير التقلبات بالمناطق الغربية ولكن تظل الفرصة لظهور سحب ركامية حتى مساء الغد مع امطار متفرقة تكون متوسطة ببعض المناطق ، ويعود الاستقرار بداية من الجمعة.

فيما تشهد اجواء مناطق الوسط والجنوب طقس غائم جزئيا وبارد وعودة للاستقرار من هذه الليلة.

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