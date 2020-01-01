دورة تأهيلية لمعلمات التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بهون

تحت شعار “طرق وأساليب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة” بدأت، أمس الأربعاء، الدورة التأهيلية للمعلمين و أولياء أمور التلاميذ المنتسبين لمدرسة الإشراقة، من ذوي الاحتياجات الخاصة بهون، والتي ينظمها مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية الجفرة.

يتلقى المشاركون في الدورة دروسا ومحاضرات عملية ونظرية حول طرق التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والطرق المثلى لتدريس هذه الشريحة وكيفية ترسيخ المعلومة المتلقاة لديهم وانخراطهم في الحياة العامة والتواصل مع الاخرين من اقرانهم

وتهدف الدورة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى توصيل المعلومة الصحيحة حول كيفية العمل على دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع .