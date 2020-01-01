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تركيب أبراج اتصالات بضواحي سلوق

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفاد المكتب الاعلامي بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة ان نائب رئيس الهيئة خالد الفاخري قام برفقة  مهندسين من شركتي المدار و ليبيانا و شركة هواوى وشركة نوكيا بزيارة الأربعاء الماضية إلى منطقة سلوق _ جنوب بنغازي _ وشملت الجولة مناطق وادى الباب و السلك والجحف ومسوس. 

وبحسب مكتب الإعلام بالهيئة، تأتي الزيارة بإشراف رئيس الهيئة سالم الدرسي، لتركيب برج لشركة “المدار” فى وادى الباب السلك، و برجين لشركتي “ليبيانا” و “المدار” فى الجحف لمعالجة مشكلة تغطية شبكة خدمات اتصالات الهواتف النقالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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