تركيب أبراج اتصالات بضواحي سلوق

أفاد المكتب الاعلامي بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة ان نائب رئيس الهيئة خالد الفاخري قام برفقة مهندسين من شركتي المدار و ليبيانا و شركة هواوى وشركة نوكيا بزيارة الأربعاء الماضية إلى منطقة سلوق _ جنوب بنغازي _ وشملت الجولة مناطق وادى الباب و السلك والجحف ومسوس.

وبحسب مكتب الإعلام بالهيئة، تأتي الزيارة بإشراف رئيس الهيئة سالم الدرسي، لتركيب برج لشركة “المدار” فى وادى الباب السلك، و برجين لشركتي “ليبيانا” و “المدار” فى الجحف لمعالجة مشكلة تغطية شبكة خدمات اتصالات الهواتف النقالة.