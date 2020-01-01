الخارجية المصرية تعرب عن إستغرابها من بيان خارجية الوفاق

ليبيا – عبّر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية عن إستغرابه من توجيه حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج الشكر إلى دول عربية لموقفها فى اجتماع جامعة الدول العربية الطارئ لبحث الأزمة فى ليبيا، وتجاهل مصر التى دعت للاجتماع.

وكتب حافظ خلال صفحته الرسمية على “تويتر”: “أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها فى اجتماع الجامعة أمس؟ ” .

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية : ” الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر، والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأى تدخُل خارجى والداعم للمواقف المبدئية التى طرحناها”.

يشار إلى أن خارجية الوفاق وعلى لسان محمد سيالة قد وجهت الشكر إلى كل من قطر والسودان وحكومات أخرى على ضوء موقفها من مشروع القرار الذي قدمته مصر أمس لإجتماع جامعة الدول العربية حول ليبيا الذي انعقد على مستوى المندوبين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية