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دعم سخي من “بلدي سرت” لمستشفى أبوهادي

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت بلدية سرت  دعماً فنياً كبيراً إلى إدارة مستشفى أبوهادى القروي تمثل فى توفير أجهزة طبية ومعدات حديثة متطورة من أجل  تقديم أفضل الخدمات للمواطنيين.

واحتوت شحنة الدعم المستلزمات الطبية والتشغيلية الإسعافية والجراحية ومستلزمات المختبرات الطبية وجهاز الموجات فوق الصوتية رباعى الأبعاد وأجهزة تخطيط القلب وأجهزة تحاليل طبية حديثة وجهاز تحاليل مشتقات الدم كاملة ومعدات جراحية كاملة وصناديق تعقيم وأسرة طبية للكشف على المريض وأجهزة ميكروسكوب وطاولات نقل معدات طبية وأجهزة قياس صغط الدم

وأوضح مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت أن هده المواد والمعدات ستحقق استفادة كبيرة للمستشفى القروي أبوهادى  وبالتالي أهالى سكان المحلة وماجاورها وأن هذه الشحنات ستكفى المستشفى القروى لفترة عام كامل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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