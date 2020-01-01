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هون .. دورة لتطوير معلمي الإنجليزي بـ الجفرة

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

احتضنت مدرسة السلام الإبتدائية في مدينة هون ببلدية الجفرة دورة تدريب وتطوير لمعلمي ومعلمات اللغة الانجليزية على مستوى جميع مدارس التعليم الأساسي في عموم البلدية،استهدفت 145 معلماً ومعلمة.

نظم الدورة مكتب التدريب والتطوير بمراقبة تعليم الجفرة،بهدف صقل التجارب العلمية الحديثة، في التعليم، بإشراف موجهي مادة اللغة الانجليزية من ذوي الخبرة والكفاءة.

 وتأتي الدورة التدريبية بعد إجراء التعديل الكبير على منهج اللغة الإنجليزية لمدارس التعليم الأساسي، في تطويره ليتماشى مع التطور السريع والملحوظ لإحتياجات التلميذ والمعلم على حد سواء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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