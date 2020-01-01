اليوم.. «الوطنية للتعليم التقني» تطلق حملتها الثانية لـ«نعمة البصر»

تطلق اليوم الخميس، الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، حملتها الثانية لنعمة البصر (أبنائنا فلذات أكبادنا)، بالتعاون مع وزارة التعليم «إدارة رياض الأطفال، ومستشفى العيون، والنقابة العامة لأطباء ليبيا»، وبرعاية شركة جراند ليبيا للبصريات.

من جانبهق قال رئيس لجنة الحملة مصطفي بركة، في بيان للهيئة، إن الحملة في مرحلتها الأولى ستغطي المنطقة الجغرافية الممتدة من مدينة الخمس شرقاً إلى مدينة زوارة غرباً، وتستهدف رياض الأطفال ومن هم دون السن السادسة.

ولفت بركة إلى أن مشاركة وتعاون مدير إدارة التدريب التطوير بمستشفى العيون مفتاح الجابري، ومدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التعليم محمد الوندي، ونقيب الأطباء بليبيا في الحملة، كان دافعا قويا لعمل سيكون مميزا يخدم أطفالنا.

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