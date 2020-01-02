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قوات الجيش الليبي تقترب من وسط طرابلس

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تمكنت قوات الجيش الليبي، مساء الأربعاء، من السيطرة على منطقة الرابش القريبة من حي أبوسليم وسط العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات حكومة الوفاق في محور مشروع الهضبة

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب ، أن القوات واصلت التقدم بشكل منتظم  في مشروع الهضبة الزراعي، ودخلت إلى منطقة الرابش القريبة من حي بوسليم وسط طرابلس.

وأفادت مصادر عسكرية، بأن قوات الجيش الليبي سيطرت على مناطق واسعة جنوب العاصمة ما مكنها من اجتياز منطقة عمارات السدرة، والرابش قرب طرابلس وسط تقهقر لقوات الوفاق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ربنا ينصر الجيش الوطنى ونزول اول طائرة شحن بمطار طرابلس العالمى تطور هام لسرعة نقل القوات الى عمق طرابلس بسرعة ويؤكد كذب وجود اى انظمة دفاع جوى لدى المليشيات لطرابلس فهى تنزل فى اماكن مؤمنة بالكامل

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  • توجد تاخد البلاغات مؤكدة – بتورط شركة الطيران المسماة البراق – في استجلاب المرتزقة والارهابيين الفارين من سجون من السودان وسوريا المدانين بتخريب مساجدهم في سوريا – الى بعض المناطق الليبية وامد البلاغ ان بعض الصعاليك والشعراء الذين فروا الى عمان والبحرين الذين يراونً ويمنعون الماعون – يحاولون استخدام الطيران المصري لاستهداف العاصمة طرابلس بتقديم معلومات كاذبة لجعل الراي العام والإعلام الممول قطريا – ومحاولة استخدام المساجين لتخريب المظهر العام للبلاد – وأخذ التمويل من منظمة اوبك التي تمول هولاء الفارين من العدالة بواسطة الخطوط الجوية الليبية والطائرات الخاصة – فعلى المسلحين الليبيين التعاون مع الادارة. العامة للبلدية لرصد اي تحركات حتى داخل المطارات الدولية – واستخدام الامن العنصر النساءي الليبي المدرب للتعرف والتفتيش لاي شبهات – وتقديم البلاغات لإدارة العامة للامن المركزي القضاءي التشريعي دون اي تجريح لفظي . ومعرفة المتهمين في عملية محاولة تخصيص الشركات العامة للطيران المدني الليبي لبعض الأفراد الخارجين عن القانون .

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