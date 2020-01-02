قوات الجيش الليبي تقترب من وسط طرابلس

تمكنت قوات الجيش الليبي، مساء الأربعاء، من السيطرة على منطقة الرابش القريبة من حي أبوسليم وسط العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات حكومة الوفاق في محور مشروع الهضبة

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب ، أن القوات واصلت التقدم بشكل منتظم في مشروع الهضبة الزراعي، ودخلت إلى منطقة الرابش القريبة من حي بوسليم وسط طرابلس.

وأفادت مصادر عسكرية، بأن قوات الجيش الليبي سيطرت على مناطق واسعة جنوب العاصمة ما مكنها من اجتياز منطقة عمارات السدرة، والرابش قرب طرابلس وسط تقهقر لقوات الوفاق.