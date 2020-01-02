البيضاء..الاجتماع السادس لمديري إدارات التعاون الدولي

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شهدت قاعة اجتماعات مركز البحوث الزراعية- في مدينة البيضاء- انعقاد الاجتماع السادس لمديري إدارات التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات بإشراف وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية ومدير المركز ومديرو إدارات التعاون الدولي بالوزارات والهيئات.

عُقِدَ الاجتماع تم تحت شعار “الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية” وتم خلاله مراجعة حوصلة الاجتماعات السابقة لسنة 2019 م ومناقشة آلية التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تحت إشراف وزارة الخارجية، كما تم أيضاً جدولة المواعيد للاجتماعات المقبلة لسنة 2020 م.

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