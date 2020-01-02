“أنَّا بيرنيني”: ليبيا مرآة فشل الحكومة الإيطالية

تقرير|218

تشهد الساحة السياسية الإيطالية مؤخراً تصريحات الحسرة لمسؤولين بالحكومة والبرلمان والأحزاب عن ما يرون أنه إفلات الملف الليبي من يد الجانب الايطالي، لا سيما بعد التغييرات المتسارعة في الأزمة الليبية لا سيما عند ذروتها بالتدخل التركي المعلن في الشأن الليبي.

تنقل وكالة آكي في هذا الشأن تباعاً ردود الدبلوماسية الايطالية وآخرها وصف برلمانية إيطالية معارضة، لتدهور الأوضاع في ليبيا بأنه (مرآة فشل الحكومة أيضًا في السياسة الخارجية).

وأضافت البرلمانية “أنّا ماريا بيرنيني “-وهي أيضاً رئيسة أعضاء حزب فورتسا إيتاليا في مجلس الشيوخ- في تصريح صحفي أن ليبيا دولة استراتيجية بالنسبة للمصالح الوطنية الايطالية، بدءأً من قطاع الطاقة إلى تدفقات الهجرة والتهديد الإرهابي وأصبحت ليبيا الآن أرض فتوحات لروسيا وتركيا وكذلك للجهاديين والمرتزقة من كل مكان.

وقيمت “بيريني” زيارة وزير الخارجية الايطالي دي مايو الأخيرة إلى ليبيا بأنها أثبتت نهاية تأثير ايطاليا في منطقة حيوية للأمن القومي الايطالي، فرئيس الوفاق يطلب العون من تركيا والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر أسقط إحدى الطائرات المسيرة ويطالب ايطاليا بتوضيحات- حسب تعبير بيريني التي انضمت إلى قائمة المتحسرين الايطاليين.

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