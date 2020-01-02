“تعليم طبرق”.. اجتماع للجنة الوزارة المكلفة بسد العجز

انعقد بمقر مراقبة التربية والتعليم في طبرق اجتماع موسع برئاسة مدير إداراة الاحتياط العام بوزارة التعليم التابعة للحكومة المؤقتة وبحضور مدير إدارة التفتيش التربوي ومدير إدارة التعليم الأساسي ومدير إدارة التعليم الثانوي ومراقبي التربية والتعليم ببلديات طبرق وبئر الأشهب -وامساعد -والجغبوب وقصر الجدي ومديري مكاتب الاحتياط العام بمراقبات البلديات المعنية والتعليم الأساسي والثانوي بها وروؤساء وحدات التفتيش التربوي .

تركز نقاش الحضرين على 6 مواضيع، آلية الاستفادة من غير الحاصلين على مؤهل علمي- إيجاد آلية لسد العجز بالجداول وبشكل عاجل وإن كانت نسبته ضئيلة – ضرورة استكمال الملاكات الوظيفية بالمنظومة المحوسبة وتكليف مشغلين لها بعد تدريبهم- وضع الآلية الممكنة لضم المعلمين الذين لايحملون أرقام وطنية أو الذين لايتقاضون مرتبات – التأكيد على دور التفتيش التربوي وضرورة الزيارة الميدانية للمدارس – ووضع آلية لتواصل المكاتب الفنية بإداراتها .

ويشار إلى أنه الاجتماع الثاني للجنة سد العجز، كما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

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