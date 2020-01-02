إذاعة RFI: طائرات تقل مسلحين سوريين بـ “معيتيقة”

ذكرت إذاعة “RFI” الفرنسية، أمس الأربعاء، أن 4 طائرات لنقل المقاتلين السوريين الموالين لتركيا هبطت في مطار معيتيقة بمدينة طرابلس عبر رحلات جوية غير مسجلة.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن الشركات الناقلة ليبية هي “الأجنحة” و”الخطوط الأفريقية” وقد نقلتا المقاتلين السوريين من تركيا إلى ليبيا، لمساعدة التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وقالت “RFI” إن هبوط الطائرات الأربع تم بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، نقلاً عن مصادر للإذاعة من داخل مطار معيتيقة ،كما أضافت بأن (المعلومات حول حضور سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى) واصفةً بأن عدد ماقلته الطائرات بالكبير حسب المصدر دون تحديد لرقم محدد.

وتحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ماهر عبد الرحمن، من جانبه عن مئات المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا للتدخل في الحرب الدائرة حول العاصمة طرابلس مع وجود اعداد اكبر في تركيا في انتظار نقلها أيضاً إلى ليبيا.

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