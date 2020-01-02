مصادر عسكرية تكشف تفاصيل تقدم الجيش  في محور المشروع

قالت مصادر عسكرية بمحاور القتال في طرابلس فى تصريحات اعلامية، إن الجيش الوطني الليبي، تقدم أمس في محور المشروع إلى أن وصل إلى بداية رابش بوسليم عند الشوارع الأربعة وسط تراجع قوات حكومة الوفاق تحت ضربات القوات المسلحة.

وأضافت المصادر، انسحبت قوات الوفاق باتجاة طريق سجن الشرطة العسكرية ومجموعة أخرى انسحبت إلى الطريق المؤدية لسيمافرو طريق المطار، فيما تمت السيطرة التامة على الأحياء المتواجدة بالقرب من جزيرة الفحم ومدرسة المشروع وصولاً إلى المربعات السكنية المتواجدة بعد خزنات النف، وفقا لتصريحات المصدر لـ”الساعة24″.

وكانت القوات المسلحة الليبية، قد حققت تقدما علي المحاور كافة، نحو العاصمة طرابلس، وقد شنت مقاتلات السلاح الجوي حملة جوية على مواقع داخل قاعدة معيتيقة العسكرية ، كما احرزت الوحدات العسكرية تقدماتٍ جديدة في أكثر من محور وبسطت سيطرتها على مواقع جديدة.

أكدت قوة عمليات اجدابيا أن القوات المسلحة تخوض حرب شوارع في مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس ضد قوات الوفاق .

وفي وقت سابق، قالت قوة عمليات اجدابيا في بيان، أن القوات المسلحة تخوض حرب شوارع في محور المشروع بالخط رقم 6 و الخط رقم 8، مشيرةً إلى أن 70% من المنطقة تحت سيطرة الجيش.

واكدت القوة أن قوات الجيش الوطني تتقدم في اكثر من محور في معارك طرابلس مع تراجع كبير لقوات الوفاق.

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