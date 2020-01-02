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برلماني تركي: أردوغان يُحاول التغطية على أزماته الداخلية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موجة غضب داخلية متواصلة منذ توقيعه الاتفاقية المثيرة للجدل مع حكومة الوفاق، انضم إليها نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري سيد طورون، الذي اتهم أردوغان بمحاولة التغطية على أزماته الداخلية بإثارة الجدل خارجياً لإلهاء الأتراك عما يحدث في الداخل.

وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن أردوغان لجأ إلى حيَل التدخل في ليبيا ومشروع قناة إسطنبول الذي وصفه بـ”الكارثي” وغيرها من المواضيع لتوجيه الرأي العام نحوها والتغطية على الأزمتين الاقتصادية والديمقراطية اللتين تُلاحقانه.

وأشار سيد طورون إلى “أن الجميع يعلم جيدا أن إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا لن يجدي بأي شيء، ولن يكون في صالح السلام بالنسبة لتركيا والمنطقة، ويعتبر تدخلا من تركيا في شأن داخلي لدولة أخرى”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • واضح ان ترامب استغل حماقة اردوغان واعطاه الضوء الاخضر عندما قابله اخر مرة ليستغل غباوته فى تحقيق مكاسب لامريكا بالضغط على اوربا عن طريق جعجاع ماسكه من ذيله فتغريدة واحدة تجعله يزيط لهذا تجد استعدات امريكية لتاديب اردوغان سمعنا عنها بالامس زيادة الدعم العسكرى الامريكى للاكراد فى شمال سوريا وبناء 3 قواعد جديدة فى اليونان وتوسعة القديمة وعقد صفقة عسكرية كبيرة مع اليونان ورفع حظر التسلح على قبرص ولم يبقى الا وجود ذريعة للتدخل الامريكى وتحقيق نصر لترامب قبل الانتخابات ولن يجد ترتمب اغبى من اردوغان لتحقيق مايريد من نجاح فكما سلطه ليهوهو فى اتجاه يجتى ترامب الثمار كما فى شمال سوريا سيطر على ابار النفط السورى ومن قبلها فى قضية خاششقى وقع صفقة القرن مع السعودية وصفعة من السعودية على قفا اردوغان واليوم ستتدخل امريكا وتحصل على امتيازات غاز شرق للمتوسط وتطرد الكلب اردوغان يهو هو بعيد

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  • ولكنه ستعري تماماً هو و الوسخ فرخ الوسخه تلذي ث السراج. الحيش العربي الليبي. هو من سيقوم بنزع و يغضع سؤتهما باذن الله

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