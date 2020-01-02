برلماني تركي: أردوغان يُحاول التغطية على أزماته الداخلية

يواجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موجة غضب داخلية متواصلة منذ توقيعه الاتفاقية المثيرة للجدل مع حكومة الوفاق، انضم إليها نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري سيد طورون، الذي اتهم أردوغان بمحاولة التغطية على أزماته الداخلية بإثارة الجدل خارجياً لإلهاء الأتراك عما يحدث في الداخل.

وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن أردوغان لجأ إلى حيَل التدخل في ليبيا ومشروع قناة إسطنبول الذي وصفه بـ”الكارثي” وغيرها من المواضيع لتوجيه الرأي العام نحوها والتغطية على الأزمتين الاقتصادية والديمقراطية اللتين تُلاحقانه.

وأشار سيد طورون إلى “أن الجميع يعلم جيدا أن إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا لن يجدي بأي شيء، ولن يكون في صالح السلام بالنسبة لتركيا والمنطقة، ويعتبر تدخلا من تركيا في شأن داخلي لدولة أخرى”.

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